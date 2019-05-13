В Госдуме рассказали об опасности новой госуслуги для автовладельцев

Зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков прокомментировал газете ВЗГЛЯД новую процедуру внесения изменений в конструкцию транспортных средств, вступающую в силу с 1 июня 2019 года.

Лысаков напомнил, что до настоящего времени любые изменения, вносимые в конструкцию автомобиля, также были регламентированы.

«Для внесения изменений автомобилисты обращались в научный автомобильный центр – НАМИ. Теперь же им предлагается обращаться в некие частные структуры, что настораживает – потому что с сертификацией в настоящее время наблюдаются проблемы», – заметил собеседник.

Эксперт опасается, что в частных компаниях будут выдавать недействительные заключения. «На примере ситуации с системой фотовидеофиксации могу сказать, что частные организации выдают заключения о прохождении испытаний, которые в реальности не проводились. Все цифры берутся с потолка и при проверке оказывается, что технические показатели не соответствуют тому, что записано в документах», – пояснил он.

Лысаков напомнил, что все учреждения сертификации работают в рамках Росстандарта – организации, входящей в Минпромторг. По мнению Лысакова, Росстандарту приходится сегодня формально ставить свою печать под документацией с «липовыми испытаниями».

«Я разговаривал с руководством Росстандарта и оно также озабочено этой проблемой – многочисленные учреждения, которые находятся в разных уголках страны, физически недоступны и проверить эту сеть «лабораторий» невозможно. Здесь предлагается похожий сценарий, что не может не настораживать. Все это похоже на сеть кормушек, создаваемую под кого-то», – полагает собеседник.

Также Лысаков отметил необходимость разделения внешнего тюнинга и системы приспособления для грузовых прицепов.

Установка газобаллонного оборудования действительно сказывается на безопасности, но на нее абсолютно не влияют внешние изменения автомобиля: изменение формы бампера, установка звуковой аппаратуры, различные элементы и украшения, подчеркнул собеседник.

«Если, как написано в регламенте, тюннинг, увеличивающий массу автомобиля, будет запрещен – это будет означать гибель внешнего тюнинга, потому что любое навесное оборудование, любая лебедка на джип будет признана незаконной. Вряд ли это будет приветствоваться автовладельцами и собственниками многочисленных компаний по продаже элементов автомобильного декора», – заметил собеседник.

«Дьявол прячется в деталях, и с деталями этого регламента надо тщательно разбираться. По внешнему описанию документа возникает больше вопросов, чем ответов», – заключил Лысаков.

Напомним, с 1 июня 2019 года автовладельцы столкнутся с новой процедурой внесения изменений в конструкцию транспортных средств.