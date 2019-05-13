Предсказана средняя зарплата в Москве через пять лет

Среднемесячная заработная плата в столице в течение пяти-шести лет увеличится до 120-135 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе департамента экономической политики и развития Москвы.

Кроме того, ожидается рост валового регионального продукта (ВРП) и других макроэкономических показателей, передает РИА «Новости».

«Прогнозируемые темпы роста экономики и реальной заработной платы дают основание предполагать, что средняя зарплата в Москве на горизонте пяти-шести лет может составить порядка 120-135 тыс. рублей», – сообщили в департаменте.

Отмечается, что за последние несколько лет в Москве реальная средняя зарплата выросла на 5-10% в год и составила свыше 80 тыс. рублей. В департаменте подчеркнули, что рост окладов в столице зависит от роста экономики города в целом.

При этом эксперт проекта «Банк данных заработных плат» компании HeadHunter Ольга Дмитриева отметила, что в 2024 году москвичи будут зарабатывать в среднем более 110 тыс. рублей. В других регионах России эта цифра будет значительно ниже.

«Если экономическая ситуация в целом будет благоприятной и не будет внешних негативных факторов, препятствующих росту, то, по нашим прогнозам, в 2024 году заработные платы будут на 30% выше, чем сейчас», – рассказала Дмитриева.

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