Цены на нефть изменились разнонаправленно на статистике из США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в понедельник утром изменяются разнонаправленно на фоне данных по количеству буровых установок в США с одной стороны и торговых опасений – с другой.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,27% – до 70,81 доллара за баррель, стоимость июньских фьючерсов на WTI снизилась на 0,06% – до 61,62 доллара, передает РИА «Новости».