Дано объяснение двум одинаковым портретам на «Бессмертном полку» в Мордовии

В МВД по Мордовии объяснили, почему региональный министр внутренних дел Юрий Арсентьев и прокурор Александр Филимонов несли на акции «Бессмертный полк» 9 мая два одинаковых портрета.

Глава МВД по Мордовии и региональный прокурор шли в колонне с одинаковыми фотографиями ветерана Кудашкина, но на одном снимке он подписан как «Андрей Матвеевич», а на другом – «Матвей Андреевич». Еще на одном снимке заметили епископа Ардатовского и Атяшевского Вениамина, который также держал в руках фотографию ветерана Кудашкина.

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«Это не путаница. Просто наш руководитель дал возможность нести портрет своего деда своим друзьям. (…) Кудашкин – это дедушка нашего министра Арсентьева», – объяснили РИА «Новости» в пресс-службе МВД по Мордовии.

Представитель ведомства затруднился объяснить, почему под портретами одного и того же человека размещены разные имена. Он пообещал, что в понедельник региональное управление МВД даст официальный комментарий по этому поводу.

В акции «Бессмертный полк» по всей России приняли участие свыше 10 млн человек.