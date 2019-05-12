Опубликовано видео с места взрыва в жилом доме в Ростовской области

В Сети появилось видео, сделанное на месте взрыва газа в двухэтажном жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области.

На кадрах видно разрушенный второй этаж кирпичного здания и рухнувшую кровлю. Видео публикует телеканал РЕН-ТВ.

По данным ГУ МЧС по Ростовской области, 13 жильцов размещены в пункте временного размещения. Повреждены семь квартир, две квартиры уничтожены.

Напомним, в ночь на воскресенье в Чистоозерном Каменского района Ростовской области произошел взрыв газа, погибли два человека. Возбуждено уголовное дело.