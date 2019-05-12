По факту взрыва в жилом доме в Ростовской области возбуждено дело

Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью двух человек при взрыве газа в многоквартирном жилом доме в поселке Чистоозерном Каменского района Ростовской области, сообщил представитель СУСК России по региону.

«Следственным отделом по городу Донецк СУСК России по Ростовской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», – передает его слова РИА «Новости».

Ведется осмотр места происшествия, допрашиваются жильцы дома, изымается интересующая следствие документация в газоснабжающей организации.

В ночь на воскресенье после взрыва бытового газа в 16-квартирном двухэтажном жилом доме в поселке Чистоозерный частично обрушилась кровля, погибли два человека, в том числе ребенок, двое пострадавших доставлены в больницу.

В поселке Чистоозерный введен режим чрезвычайной ситуации.