Помпео вновь собрался встретиться с Меркель

Госсекретарь США Майк Помпео выразил сожаление, что не смог встретиться с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и заявил, что переговоры состоятся в ближайшие несколько недель.

«Я сожалею, что не смог встретиться с канцлером Меркель и моим коллегой Хайко Маасом. Мы это уже запланировали, это вновь значится в графике. Мне будет удобно сделать это в последующие пару недель, мы не объявили точную дату, но, думаю, это намечено теперь на то время, когда будет удобно и ей, и мне», – передает его слова ТАСС.

Помпео заявил, что очень хочет, чтобы диалог все же состоялся.

Напомним, в начале недели Помпео неожиданно отменил визит в Германию за несколько часов до начала встречи с Меркель и Маасом. Вместо этого он отправился в Багдад. В Германии на такой поступок обиделись, отметив, что дружба между двумя странами «разбита вдребезги».

Помпео объяснил, что отправился в Багдад из-за «эскалации действий Ирана».