В список 10 богатейших налоговых резидентов Британии вошли три россиянина

Британская газета Times составила ежегодный рейтинг самых богатых налоговых резидентов Великобритании, в 10-ку вошли три российских бизнесмена – Алишер Усманов, Роман Абрамович и Михаил Фридман.

Усманов занял восьмую строчку рейтинга с состоянием в 11 млрд 339 млн фунтов стерлингов. Это на 783 млн больше, чем год назад. Усманов – крупнейший бенефициар USM Holdings, который контролирует «Металлоинвест», «Мегафон» и долю в Mail.Ru Group. Также у Усманова 30% акций футбольного клуба «Арсенал» из Лондона, передает РИА «Новости».

Абрамович, владелец другого лондонского клуба – «Челси», поднялся за год с 13 на 9 строчку. Его активы оцениваются в 11 млрд 221 млн фунтов (на 1,8 млрд больше, чем годом ранее). Абрамовичу в том числе принадлежат 62,74% кипрской компании Lanebrook, контролирующей металлургический и горнодобывающий холдинг Evraz.

Совладелец «Альфа-групп» Михаил Фридман в рейтинг Sunday Times попал впервые, он занял 10 место. Его состояние оценивается в 10,9 млрд фунтов.

Лидерами рейтинга стали индийские предприниматели Шри и Гопи Хиндуя, которые владеют компанией Hinduja Group, с состоянием в 22 млрд фунтов.

В апреле Bloomberg писал, что долю хотя бы в одном активе в Великобритании имеют девять из 25 самых богатых россиян, причем зачастую деньги вложены в крупнейшие компании.