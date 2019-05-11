В РПЦ усомнились в необходимости обязательной воинской службы

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион считает, что не все мужчины должны проходить армейскую службу.

«Для каждого мужчины обязательно отслужить в армии – я эту точку зрения не разделяю... Я никогда не говорю людям, что надо во что бы то ни стало идти в армию», – сказал митрополит Иларион в эфире передачи «Церковь и мир» на канале «Россия 24», сообщает РИА «Новости».

Но несмотря на это, уклонение от призыва он осудил: «Если призывают – это гражданский долг, и человек обязан этот долг перед Родиной исполнить».

Митрополит Иларион отметил, что профессиональная армия может быть более эффективной. «Армия, состоящая из контрактников, гораздо лучше и эффективнее может справиться со своими задачами, чем армия, состоящая из призывников», – сказал он.

Представитель РПЦ уточнил, что сам проходил срочную службу в армии.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как служат те, кто по религиозным соображениям не желает брать в руки оружие или даже уже является священником.