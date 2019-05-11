США и Польша обсудили «укрепление восточного фланга НАТО»

Замминистра обороны США Джон Руд и его коллега из Польши Томаш Шатковский провели переговоры, в ходе которых обсудили укрепление восточного фланга НАТО за счет расширения американского присутствия США на польской территории, сообщили в Пентагоне.

На переговорах шла речь о «вариантах повышения безопасности восточного фланга НАТО за счет расширенного, устойчивого присутствия сил США и возможностей в Польше, которые будут поддерживаться правительством Польши», передает РИА «Новости».

В Пентагоне отметили, что ведомства двух стран добились «хорошего прогресса» и намерены продолжить переговоры.

Напомним, в конце апреля польский министр национальной обороны Мариуш Блащак заявил, что решение об увеличении численности американских военных в Польше якобы принято. Однако в Пентангоне опровергли заявление Польши об увеличении численности войск США.

В прошлом году Варшава предложила Вашингтону разместить на территории Польши бронетанковую дивизию США, выразив готовность взять на себя расходы в 1,5-2 млрд долларов. При этом в Соединенных Штатах заявляли, что пока не собираются размещать в Польше базу «Форт Трамп».

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