Лужков высказался об уходе Доренко

Журналист Сергей Доренко растратил свой талант на политические заказы, считает бывший мэр Москвы Юрий Лужков.

Лужков назвал работу Доренко политическим заказом. «Власть давала возможности на телевидении эту гадость показывать, а оплачивал Березовский», – сказал он РИА «Новости».

Он считает это позором для журналистики. «Человек ушел, поэтому, наверное, неправильно было бы по-христиански что-то такое говорить неприличное. Он в системе журналистики, конечно, был одним из самых эффективных, талант у него, безусловно, есть», – отметил Лужков.



Но, заметил он, этот талант Доренко растратил «на политические заказы, которые оплачивались». «Он тратил свой грандиозный, великолепный по способностям талант на дела, которые, наверное, могли бы быть больше полезными для страны, если бы не ангажированность Березовского и властных структур», – сказал он.

Напомним, в конце 1990-х годов Доренко в авторской программе на канале ОРТ выступал с критикой Лужкова. В частности, в 2001 году мэр обратился в суд, который признал несоответствующими действительности сведения, прозвучавшие 11 марта 2000 года в авторской программе Доренко.

Ранее в пятницу несколько журналистов поделились своими воспоминаниями о Доренко. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам журналиста.

Прощание с Сергеем Доренко состоится в воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище.

Напомним, известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет после падения с мотоцикла в центре Москвы.

По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.