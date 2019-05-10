Невзоров оскорбил Соловьева в эпитафии Доренко

Журналист Александр Невзоров записал эпитафию на смерть Сергея Доренко, в которой назвал своего коллегу Владимира Соловьева крупным карликом.

«Доренко можно только позавидовать. Отличная смерть. На хорошей скорости и хорошем мотике. Все красиво», – говорит Невзоров на видео, выложенном в Instagram.

Также Невзоров замечает, что судьба настоящих динозавров – вымирать. «Они уходят с арены, освобождая еще больше места для шоу лилипутов, среди которых, конечно, есть очень крупные карлики типа Соловьева. Вообще быть карликом стало модно», – продолжает он.

В завершение журналист отмечает, что они с Доренко всегда терпеть друг друга не могли, но он молодец – «не уменьшился, чтобы вписаться в компанию карликов».

Эпитафию прокомментировала советник по связям со СМИ спикера нижней палаты парламента Анастасия Кашеварова.

«Оказывается все же после смерти Доренко ведется битва за самый оригинальный некролог. Пока выигрывает Невзоров – он записал его на видео с сигаретой», – написала она в своем Telegram-канале.

Тина Канделаки также назвала опубликованный Невзоровым некролог лучшим. Она отметила, что сама не раз еще скажет и напишет о Доренко, потому что «его нельзя забыть ни друзьям, ни профессии». «Как говорят в любимой Сережей Испании, людей много – мало личностей. В нашей стране на одну личность стало меньше», – написала она в своем Telegram-канале.

Высказался о смерти Доренко и журналист Владимир Соловьев. «Сергей был очень ярким, необычным человеком. Если угодно, он создал целое направление в журналистике. В 90-е он был на самом гребне», – цитирует Соловьева RT.

Он добавил, что для журналистики потеря такого человека, как Доренко – большая утрата. «Доренко – отдельный континент, отдельная планета. Он могучая личность, гигант, который очень рано и трагически ушел», – добавил он.

Ранее в пятницу президент России Владимир Путин выразил соболезнования родственникам журналиста Сергея Доренко.

Прощание с Сергеем Доренко состоится в воскресенье, 12 мая, на Троекуровском кладбище.

Напомним, известный журналист, главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет после падения с мотоцикла в центре Москвы.

По официальным данным, причиной смерти стал разрыв аорты.