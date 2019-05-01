«Единая Россия» потребовала разобраться с инцидентом в детсаду Краснодара

Депутат Госдумы от «Единой России» Светлана Бессараб направила обращения в правоохранительные органы после инцидента в детском саду Краснодара, где заведующая поставила мальчика на колени и заставила целовать землю при остальных детях.

По словам Бессараб, подобный метод воспитания ребенка является «дикостью и средневековьем», сообщается на сайте партии.

«Воспитание – это сложный и ответственный процесс, требующий не только специальных знаний и навыков, но и терпения и особого подхода к каждому ребенку. Унижать мальчика на глазах сверстников – аморально и безнравственно», – заявила депутат.

Бессараб заявила, что берет этот инцидент под личный контроль и намерена добиться отстранения директора детсада от работы.

По ее словам, депутатские запросы уже направлены в полицию, прокуратуру и органы власти, отвечающие за образование в крае.

Ранее в соцсетях было опубликовано видео, на кадрах которого директор детского сада в Краснодаре Эмма Мильнер кричит на ребенка, после чего заставляет его встать на колени и целовать землю.

Глава департамента образования Краснодара Алексей Некрасов пообещал предпринять самые жесткие меры против заведующей – она будет уволена в ближайшее время.