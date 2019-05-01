Украина собралась поставлять Турции управляемые танковые ракеты

Украинская компания «Спецтехноэкспорт» подписала предварительный контракт на поставку в Турцию управляемых танковых ракет, сообщает пресс-служба предприятия.

Турецкая госкорпорация получит 120-миллиметровые ствольные управляемые ракеты «Конус», которые будут интегрированы в танки, сказано на сайте «Спецтехноэкспорта».

Отмечается, что в результате частичного трансфера технологий украинские управляемые ракеты будут производиться на турецких мощностях.

«Завершение процедуры подписания и начало производства экспортной партии ракет запланировано в ближайшие недели», – говорится в сообщении.

«Конус» предназначен для стрельбы из танковых пушек калибра НАТО – 120 миллиметров. Данная ракета известна способностью поражать цели на расстоянии в 5 км.

Напомним, в январе Киев подписал соглашение с Анкарой о покупке турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2.

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