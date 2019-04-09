Взлетающий лайнер задымился в аэропорту Саратова

В Саратове при взлете направлявшегося в Сургут самолета Utair задымилась кабина экипажа.

«Экипаж воздушного судна ЯК-42Д авиакомпании Utair, совершавший рейс по маршруту Саратов – Сургут, прекратил взлет из-за задымления в кабине самолета. Командир воздушного судна самостоятельно принял решение о прекращение взлета и заруливании на стоянку воздушных судов», – сообщила «Ura.ru» пресс-секретарь аэропорта Саратов-Центральный Елена Калашникова.

На тот момент на борту находились 99 человек. Информации о пострадавших не поступало. После происшествия всех пассажиров разместили в аэропорту, сейчас они ожидают резервный самолет, который отправится через два часа.

Ранее из-за задымления в кабине пилотов рейс Париж – Шанхай экстренно сел в Иркутске.