Задымившийся самолет Париж – Шанхай экстренно сел в Иркутске

СамолетBoeing-777, который выполнял рейс «Париж – Шанхай», экстренно приземлился в Иркутске в связи с задымлением в кабине пилотов, сообщил источник в службах аэропорта.

Лайнер изменил маршрут, находясь у границы России и Монголии, передает «Интерфакс».

Пассажиров эвакуировали из самолета.

Представитель пресс-службы аэропорта Иркутска отметил, что в результате инцидента никто не пострадал, передает РИА «Новости».

«Все пассажиры расселены. Часть – в гостиницу аэропорта, часть – в городе», – сообщил он.

В самолете было 280 человек, включая членов экипажа.