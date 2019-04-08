ЦБ объявил о рекордном оттоке иностранных инвестиций

В 2018 году зафиксирован рекордный отток прямых иностранных инвестиций из капитала российских компаний, следует из данных ЦБ.

Отток составил 6,464 млрд долларов – самый высокий показатель за всю историю наблюдений с 1997 года, пишет «Коммерсант».

До этого чистый отток фиксировался в 2003 году (2,1 млрд долларов), 2012 году (866 млн долларов) и 2015 году (445 млн долларов).

В 2016 году и 2017 году наблюдался приток в 18,2 млрд и 9,7 млрд долларов.

В начале 2019 года отток инвестиций продолжается.

Сокращение зарубежных инвестиций в Россию связывают с общим сокращением вложений в развивающиеся рынки, что объясняется замедлением мировой экономики и Китая, а также с антироссийскими санкциями и делом главы Baring Vostok Майкла Калви.