Банкир объяснил причину подачи заявления на Калви

Акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов заявил, что был вынужден обратиться в полицию против американского инвестора Майка Калви, поскольку был причинен вред интересам кредитной организации.

«Интересам банка «Восточный» был причинен вред. Как законопослушный человек, я не мог поступить иначе. Я обратился в правоохранительные органы в интересах банка, нет никакой личной заинтересованности», – сказано в письме Юсупова, передает РИА Новости.

В феврале основателя Baring Vostok, американца Майкла Калви и еще четырех сотрудников фонда задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель Baring Vostok отверг эти обвинения. Басманный суд Москвы арестовал Калви, ему предъявлено обвинение. Дело было возбуждено после обращения в правоохранительные органы Юсупова.