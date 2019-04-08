Подмосковные следователи начали проверку после нападения алабая на ребенка

Ведется доследственная проверка по сообщениям о нападении собаки породы алабай на ребенка, который получил тяжелые травмы и был госпитализирован, сообщает ГСУ СК по Московской области.

«Следственным отделом по городу Шатура ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению СМИ о нападении собаки на ребенка и причинении укусов», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В СМИ сообщалось, что 7 апреля собака породы алабай сбежала с территории частного дома и напала на 9-летнего мальчика на детской площадке. Ребенок получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

Следователи дадут правовую оценку всем обстоятельствам, которые изложены в сообщениях.