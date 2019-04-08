В Челябинске загорелась площадка главного объекта саммитов БРИКС и ШОС

В Челябинске загорелся конгресс-холл, который строят к саммитам ШОС и БРИКС в 2020 году, сообщили в пресс-центре ГУМЧС России по региону.

По предварительной информации, причиной пожара стал утеплитель. Площадь возгорания составляет 100 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало, передает РИА Новости.

«В Челябинске произошло возгорание на улице Университетская Набережная, где возводится конгресс-холл. Предварительно известно, что загорелся утеплитель, площадь возгорания составила 100 квадратных метров. Угрозы распространения огня нет», – сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС. На данный момент пожар ликвидирован, ведется проливка площадки, сообщает ТАСС.

Напомним, что в марте прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому саммиты ШОС и БРИКС в 2020-м пройдут в Челябинске. 170-метровый общественно-деловой центр оценивается в 20 млрд рублей. Он рассматривается как площадка для культурных мероприятий