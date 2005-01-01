Пушков оценил заявление сторонницы «чистоты украинской расы» о русскоязычных

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление бывшего депутата Верховной рады Ирины Фарион о том, что русскоязычные граждане Украины являются «либо рабами, либо оккупантами».

«Расистка Фарион назвала русских на Украине рабами и оккупантами одновременно. Чьими рабами, почему оккупантами? У ошалевшей сторонницы «чистоты украинской расы» в голове давно все перемешалось. Анализы сдавать уже бессмысленно, нужна госпитализация и смирительная рубашка», – написал Пушков в Twitter.

Ранее Фарион заявила, что на Украине нет русскоязычных граждан. По ее словам, все, кто разговаривают на Украине на русском языке – «это либо рабы, либо оккупанты».

Фарион регулярно отмечается подобными скандальными заявлениями. Так, она уже призывала «бить в челюсть» всем русскоговорящим, а кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского за разговоры на русском языке, по ее мнению, следует срочно посадить «за решетку».