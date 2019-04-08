В Роскосмосе решили лишать сотрудников премий за плохую работу

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин распорядился внедрить в пилотном режиме методику повышения качества труда путем материальной мотивации сотрудников, а также наказания – лишения премий.

«В целях усиления заинтересованности работников организаций... в повышении качества и эффективности выполнения ими своих трудовых функций корпорацией разработаны методические рекомендации по формированию в организации... системы материальной мотивации к повышению качества труда работников... Прошу вас организовать на должном уровне пилотную апробацию и внедрение методических рекомендаций, а также обеспечить личный контроль за выполнением указанных работ», – цитирует документ РИА «Новости».

Так, с мая 2019 года на предприятиях каждый месяц будут оценивать качество труда работников. В документе сказано, что материально поощрять будут как работников, так и команды (бригада, участок, бюро, сектор) и коллективы (производство, цех, отдел).

А в случае замечаний к качеству труда (неустранимый дефект, сокрытие дефекта, некачественное выполнение работы) работнику не будут выплачивать ИСН (индивидуальные стимулирующие надбавки) как минимум год, а при незначительных замечаниях – месяц.

Однако уточняется, что за высокое качество труда ИСН будут выплачивать не всем работникам, а только тем, чья трудовая деятельность критически влияет на качество продукции. Данные выплаты будут назначаться не более чем 60% работников, выбирать которых будет специальная комиссия по оценке качества труда с учетом работы за прошедший год.

В документе указа назван и рекомендуемый диапазон ИСН – от 20 до 100% к окладу работника. Но размер премий команд и коллективов может быть уменьшен из-за затрат предприятия на устранение дефектов и брака.

В Роскосмосе также планируют проводить соревнования между коллективами по определению лучшего по качеству труда и продукции как минимум раз в квартал.

«По итогам пилотной реализации проекта Роскосмос проанализирует полученные результаты и распространит лучшие практики на все предприятия, входящие в периметр госкорпорации», – добавили в пресс-службе Роскосмоса.

Одной из последних проблем стало отверстие в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09», обнаруженное экипажем МКС в 2018 году. По одной из версий, причина его появления – производственный брак на заводе РКК «Энергия».

А в январе 2019 года в Роскосмосе рассказали, что потратят более 450 млн рублей до 2022 года на контроль качества продукции.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему космическая отрасль в России погрязла в халтуре.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД