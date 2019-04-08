Названы регионы-лидеры по числу ДТП

Госавтоинспекция назвала регионы с наибольшим количеством дорожно-транспортных происшествий за 2018 год.

Лидером по числу ДТП стала Москва, где за прошлый год произошло 9157 аварий. Второе место занимает Краснодарский край, где произошло чуть более 7 тысяч ДТП. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург с 6463 авариями, передает РИА Новости.

Меньше всего аварий зафиксировано в Чукотском и Ненецком автономных округах – всего по 32 ДТП. Далее идет Ингушетия (206 аварий), Чечня (227) и Магаданская область (247).

Всего за год в ДТП на российских дорогах произошло 168 тыс. аварий, в которых погибли 18 тыс. человек, пострадали 215 тысяч, сообщает ГИБДД.

Наибольшее количество жертв, по сообщениям правоохранителей, зафиксировано на Кубани – 1053 человека.

На втором месте Подмосковье – 938 погибших, далее – Ростовская область (554).

Ранее ГИБДД поддержало идею штрафовать за превышение скорости на 10 км/ч.