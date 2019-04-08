Сбой в Системе быстрых платежей устранен

Технические проблемы при операциях в Системе быстрых платежей устранены, сообщает пресс-служба ЦБ.

С 23.00 мск система функционирует «в штатном режиме», сообщается на сайте ЦБ.

Напомним, сбой был связан с внеплановыми работами на стороне внешних телеком-провайдеров.