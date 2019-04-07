Задержанных в Москве британцев отпустили

Граждане Великобритании, задержанные в Москве, предположительно, с наркотиками, освобождены из полиции под подписку о невыезде, сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников.

Мельников сообщил «Интерфаксу», что двое британцев пробыли в отделении полиции менее трех часов и были отпущены еще в субботу, 6 апреля.

Ранее в воскресенье стало известно, что на Чистых прудах в Москве в субботу задержали двух преподавателей английского языка, являющихся гражданами Великобритании. Сообщалось, что у них обнаружили наркотики.