Турция раскритиковала заявление Нетаньяху по Западному берегу реки Иордан

Заявление премьер-министра и министра обороны Израиля Биньямина Нетаньяху о распространении израильского суверенитета на еврейские поселения на оккупированных палестинских землях на Западном берегу реки Иордан является «безответственным», заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Западный берег – это палестинская территория, оккупированная Израилем в нарушение норм международного права», – написал он в Twitter.

По словам Чавушоглу, заявление Нетаньяху является «безответственным», оно призвано «прибивать ему голосов на предстоящих выборах в Израиле».

В свою очередь пресс-секретарь турецкого президента Ибрагим Калын написал, что Нетаньяху использует предвыборную риторику, чтобы «оправдать оккупацию». «Если он будет переизбран, будет это триумфом «демократии» или оккупации?» – задался вопросом представитель Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он также призвал Запад отреагировать на заявления Нетаньяху.

Ранее в воскресенье Нетаньяху пообещал распространить израильский суверенитет на еврейские поселения на оккупированных палестинских землях на Западном берегу реки Иордан.

Резолюция 2334 Совета Безопасности ООН от 2016 года требует от Израиля прекратить поселенческую деятельность на Западном берегу реки Иордан.