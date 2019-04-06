Куба назвала санкции США против Венесуэлы «экономическим пиратством»

Американские санкции в отношении нефтяного сектора Венесуэлы направлены на воровство ресурсов Боливарианской Республики и являются «экономическим пиратством», заявил министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес.

«Мы отвергаем новые меры экономического пиратства, принятые Вашингтоном, чтобы нанести ущерб Венесуэле и украсть ее ресурсы, они потерпят неудачу», – заявил кубинский дипломат, слова которого приводит ТАСС.

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Он подчеркнул, что «60 лет империалистической агрессии не сломили волю кубинцев, и новые меры, введенные антикубинскими чиновниками и политиками в США, не увенчаются успехом», так как «идут против воли большинства американского народа».

Накануне США ввели новые санкции против нефтяного сектора венесуэльской экономики.

Напомним, в конце января Соединенные Штаты ввели санкции против нефтедобывающей компании PDVSA, в результате в Мексиканском заливе застряла «армада» венесуэльских нефтяных танкеров.

В Кремле действия США назвали проявлением недобросовестной конкуренции.

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