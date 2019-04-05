Тимошенко возмутилась «хамством» Зеленского

Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко, занявшая третье место в первом туре президентских выборов, возмущена «хамским предложением» шоумена Владимира Зеленского стать арбитром на его дебатах с Петром Порошенко, пишут украинские СМИ.

«Тимошенко возмущена хамским предложением. Откажет, и из вредности сделает это в последний момент, чтобы потянуть напряжение», – сообщил источник украинского издания «Страна» из окружения Тимошенко.

Ранее Зеленский заявил, что Тимошенко могла бы стать «независимым отдельным арбитром и ведущим» на его дебатах с Порошенко. Он мотивировал это тем, что она заняла третье место и не поддержала ни одного из кандидатов. Тимошенко пообещала подумать над предложением.

Порошенко заявил, что предложение Зеленского демонстрирует его неуважительное отношение к Тимошенко.

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Напомним, Владимир Зеленский и Петр Порошенко готовятся к предвыборным дебатам, которые, как ожидается, пройдут на крупнейшем стадионе Киева – НСК «Олимпийский». По требованию Зеленского, оба кандидата сдали медицинские тесты на наличие алкоголя и наркотиков в крови.

Несмотря на то, что алкоголя и наркотиков в крови обоих обнаружено не было, депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко подчеркнул, что зависимость Порошенко от алкоголя является очевидной.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля.

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