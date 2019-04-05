ЦБ отозвал лицензию у ивановского банка

Банк России с 5 апреля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «Иваново» из одноименного города.

Ключевым направлением деятельности банка «Иваново» являлось кредитование компаний и физических лиц. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. Основным источником финансирования этой деятельности были привлеченные денежные средства населения (на их долю приходилось около 90% всех привлеченных банком средств).

По данным Банка России, кредитная организация допускала многочисленные нарушения нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Кроме того, банк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов, а также завышал стоимость имущества для улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

Банк «Иваново» является участником системы страхования вкладов. По величине активов на 1 марта кредитная организация занимала 294 место в банковской системе России.