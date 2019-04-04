От автора статьи о российском спецназе со «сверхспособностями» потребовали объяснений

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НОВОСТЬ ЧАСА:Хафтар приказал начать наступление на Триполи
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Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой
Православных посчитают, дадут номера – и это не страшно
Монахиня Елисавета (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Верующие к государству и его прихотям относятся со смирением. Праведный Иосиф с беременной Девой Марией преодолели две сотни километров из Назарета в Вифлеем, чтобы языческий император и их посчитал. Стоит взять с них пример. Подробности...
Русским нужна стабильная и вменяемая империя
Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
На фоне сегодняшнего мира крайностей самое ценное – это умение оставаться спокойным, то есть трезво действовать посреди тех, кто движим чувством. Ведь трезвость – это про умение пользоваться своим разумом. Трезвость – норма жизни. Подробности...
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Америка превращается в бессмысленного говоруна
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Что общего между марш-броском ВДВ на Приштину, двадцатилетие которого будет отмечаться совсем скоро, и заявлением НАТО о планах принять меры по обеспечению прохода украинских судов через Керченский пролив? Ответ прост. Это отчаяние Вашингтона. Подробности...
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Лучшие шутки Владимира Зеленского
Обсуждение: 4 комментария
Роль Берии в истории
Обсуждение: 7 комментариев
Ушел из жизни актер Алексей Булдаков
Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»Подробности...
Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты
В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)Подробности...
Военный транспортник Ил-112B впервые поднялся в воздух
Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводеПодробности...
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