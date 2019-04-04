От автора статьи о российском спецназе со «сверхспособностями» потребовали объяснений

Полковника запаса Николая Пороскова, написавшего статью о применении российскими военными боевой парапсихологии для официального журнала Минобороны, заставили написать объяснительную.

«Сейчас началось разбирательство. Министерство обороны выясняет, откуда я взял эту информацию. Я пишу объяснительные. Поэтому рано подробно об этом говорить. Не могу. И не хочу. Похоже, хотят узнать, откуда Николай Николаевич Поросков взял такую «странную информацию», чтобы доложить руководству. Серьезное идет разбирательство», – рассказал полковник «Фонтанке».

Ранее в февральском номере официального журнала Минобороны России «Армейский сборник» вышла статья Николая Пороскова «Суперсолдат для войн будущего». В тексте утверждается, что в России готовят специальные подразделения, которые владеют техникой парапсихологии.

Автор статьи пишет, что методика была разработана советскими военными еще в середине 80-х годов. По его мнению, парапсихология может помочь найти тайники противника, снизить уровень боли у раненого и даже позволяет обходиться без пищи длительное время и при этом сохранять бодрость.