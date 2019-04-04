Нефть подешевела на данных о росте запасов сырья в США

Мировые цены на нефть в ходе торгов в четверг идут вниз на фоне информации минэнерго США, свидетельствующих о росте запасов сырья в стране за предыдущую неделю.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,06% – до 69,27 доллара за баррель, цена майских фьючерсов на нефть марки WTI снизилась на 0,16%, составив 62,36 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Участники торгов отыгрывают данные управления энергетической информации минэнерго США, согласно которым коммерческие запасы нефти в США за прошлую неделю выросли на 7,2 млн баррелей. Аналитики, напротив, ожидали снижения запасов на 400 тыс. баррелей.