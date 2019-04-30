Президент России Владимир Путин сменил посла в Белоруссии – вместо Михаила Бабича назначен Дмитрий Мезенцев.

«Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Мезенцева чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в республике Белоруссии», – сообщается на сайте Кремля.

Еще одним указом освобождается от обязанностей посла и от должности специального представителя президента России по развитию торгово-экономического сотрудничества с Белоруссией Михаил Бабич.

Ранее сразу несколько источников в СМИ сообщили о скорой отставке посла России в Белоруссии Михаила Бабича и назначении на его место сенатора Дмитрия Мезенцева.

Бабич занял пост посла Белоруссии только 24 августа 2018 года. До этого в течение почти семи лет он был полпредом президента России в Приволжском федеральном округе. Действительный государственный советник 1 класса (2012).

В разное время также был зампредом правительства Московской области, Ивановской области, председателем правительства Чечни.

С 2003 по 2011 годы был депутатом Госдумы трех созывов.

Дмитрий Мезенцев – российский государственный деятель и дипломат. С 2009 по 2012 годы был губернатором Иркутской области, до этого был сенатором от этого региона.

С января 2013 года по декабрь 2015 года – генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества. После этого снова стал сенатором – на этот раз от Сахалинской области.