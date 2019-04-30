Курс доллара впервые с 8 апреля превысил 65 рублей

Курс доллара к рублю в ходе торгов на Московской бирже во вторник вырос на 0,87% и составил 65,02 рубля за доллар.

При этом к 19.10 мск курс американской валюты уже понизился до 64,81 рубля, что на 0,55% выше уровня закрытия торгов накануне.

В последний раз курс доллара находился выше отметки в 65 рублей 8 апреля, передает ТАСС.

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