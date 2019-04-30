Появились первые фото внедорожника Aurus

Министерство промышленности и торговли России опубликовало первые фотографии кроссовера Aurus Komendant.

«По оценкам российских маркетологов, наиболее востребованной моделью на внутреннем рынке станет внедорожник Aurus Komendant, получивший название в честь Комендантской башни московского Кремля», – написано в Twitter министерства.

Эксклюзивные кадры: Денис Мантуров за рулем внедорожника "Аурус Комендант"

На днях глава Минпромторга лично ознакомился с внедорожником и поделился первыми впечатлениями об автомобиле.

Подробнее: https://t.co/TrfMTMZMQL #aurus #komendant pic.twitter.com/T7k7GzA1kz — Минпромторг России (@minpromtorg_rus) 30 апреля 2019 г.

Как отметил глава Минпрмторга Денис Мантуров, Aurus составит конкуренцию всем мировыми марками в своем сегменте.

«В 2020-м Минпромторг России сделает несколько подготовительных шагов для продвижения российского бренда на международные рынки. Первые поставки должны последовать в 2021-м», – говорится в сообщении.

Мантуров также заявил, что Aurus ведет переговоры с зарубежными партнерами, заинтересованными в сотрудничестве в качестве локальных дистрибьюторов. Отмечается, что для Aurus под разные рынки было разработано множество различных стилевых решений, касающихся дизайна экстерьера и интерьера.

«Самые взыскательные клиенты смогут заказать автомобиль, который будет отражать индивидуальность своего владельца. Разумеется, это можно будет сделать и для европейского, и для азиатского рынков», – сказано в сообщении.

По словам Мантурова, над созданием автомобиля работали «лучшие российские дизайнеры и инженеры», что «обеспечит будущим пассажирам кроссовера максимально возможный уровень комфорта и безопасности при любых условиях эксплуатации».

Ранее Мантуров сообщил о сроках серийного производства кабриолетов Aurus.

Кабриолет Aurus оценил командующий парадом Победы главком Сухопутных войск России Олег Салюков.