Названы сроки запуска серийного производства кабриолетов Aurus

Российские кабриолеты Aurus планируется запустить в серийное производство в 2020-2021 году, рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

«Что касается коммерческого использования (кабриолетов Aurus), параллельно с отработкой конструкции машины для парада (Победы 9 мая) мы имели в виду последующее проведение всех необходимых сертификационных процедур для запуска в серию, исходя из конца 2020-2021 года», – сообщил Мантуров, передает ТАСС.

Глава Минпромторга отметил, что использование кабриолетов государственными служащими не предусмотрено.

Aurus – российская марка представительских автомобилей. Создана в рамках работ по проекту «Единая модульная платформа» (ЕМП, также известен как «Кортеж»), который с 2013 года по заказу Минпромторга реализует ФГУП «НАМИ». Спецверсии автомобилей Aurus используются в гараже особого назначения ФСО для поездок президента и премьер-министра. Акционерами Aurus выступают ФГУП «НАМИ» (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).

Впервые Aurus продемонстрировали во время инаугурации Путина в 2018 году, а в июле президент впервые вывез его за границу. Эта машина заменила Mercedes, на котором ранее передвигался Путин.

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