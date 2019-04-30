Болтон призвал венесуэльских военных поддержать оппозицию

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что военные Венесуэлы должны поддержать Национальную ассамблею.

«Вооруженные силы Венесуэлы должны защищать конституцию и народ Венесуэлы. Они должны поддержать Национальную ассамблею и законные институты против узурпации демократии. Соединенные Штаты поддерживают народ Венесуэлы», – написал Болтон в Twitter.

В свою очередь госсекретарь США Майк Помпео, комментируя призыв Хуана Гуаидо, незаконно провозгласившего себя временным президентом Венесуэлы, к перевороту, заявил, что Вашингтон полностью поддерживает венесуэльский народ в стремлении к демократии.

«Сегодня временный президент Хуан Гуаидо объявил о начале операции «Свобода». Власти США полностью поддерживают венесуэльский народ в их стремлении к свободе и демократии. Демократия не может потерпеть поражение», – написал Помпео в Twitter.

Как сообщает РИА «Новости», во вторник утром самопровозглашенный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо и его сторонники собрались в Каракасе на автотрассе перед военной базой «Ла-Карлота». Глава оппозиции призвал народ Венесуэлы и армию выйти на улицы для завершения операции «Свобода» по свержению президента Николаса Мадуро.

Ранее ГРУ раскрыла планы США по установлению контроля над Латинской Америкой.

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