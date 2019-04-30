Начаты работы по укладке «Северного потока – 2» в российских водах

Судно-трубоукладчик Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток – 2» в российских водах, сообщает компания-оператор трубопровода Nord Stream 2 AG.

«Сегодня судно Solitaire начало работы по укладке газопровода «Северный поток – 2» в российских водах. 100 км первой нитки газопровода в российских территориальных водах будет уложено в течение одного месяца», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Протяженность морского участка газопровода в России составит около 114 километров.

Строительство газопровода ведется на российском и германском береговых участках, также судно Pioneering Spirit ведет трубоукладку в водах Швеции.

Разрешение на строительство дано в России, Финляндии, Швеции и Германии. Дания остается единственным из пяти государств, которое пока не выдало разрешение на строительство газопровода в Балтийском море.

Сейчас уложено более 1 тыс. 125 км в Балтийском море. Газпром надеется завершить строительство до конца 2019 года, несмотря на сопротивление властей Дании.