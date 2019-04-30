Штаб Зеленского отреагировал на объявление ЦИК

В штабе избранного президента Украины Владимира Зеленского после объявления ЦИК официальных результатов выборов заявили, что теперь ждут инаугурацию.

В сообщении, опубликованном в Telegram-канале штаба, говорится, что во вторник ЦИК объявил «официальные результаты выборов президента Украины. Согласно данным обработки 100% электронных протоколов, за Владимира Зеленского проголосовали 73,22% избирателей».

«Значит, мы официально победили во втором туре выборов президента Украины! Ждем инаугурацию», – добавили в штабе.

Между тем глава ЦИК Украины Татьяна Слипачук заявила, что комиссия будет делать все необходимое для проведения досрочных парламентских выборов в случае их объявления, передает РИА «Новости».

Она сообщила также, что официальные результаты президентских выборов на Украине будут направлены для опубликования в парламентской газете «Голос Украины» во вторник, передает ТАСС.

Отмечается, что с момента опубликования в течение 30 дней должна состоятся инаугурация новоизбранного президента – Владимира Зеленского.

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Ранее во вторник ЦИК Украины озвучил окончательные данные по результатам президентских выборов.

Стало известно, что Зеленский набрал во втором туре президентских выборов на Украине 73,22% голосов, действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

Таким образом, Владимир Зеленский официально объявлен победителем президентских выборов на Украине.

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