Горбачев обратился с призывом к России и США

Первый президент СССР Михаил Горбачев считает, что России и США нужно срочно наладить диалог о ядерном разоружении.

По его словам, ядерное сдерживание не защищает мир, а подвергает его опасности. Такое мнение он выразил в своей колонке для американской газеты Wall Street Journal.

«Сегодня США и Россия находятся на опасном перепутье. Они должны остановиться и подумать. Ветераны холодной войны уже говорили. Сейчас пришло время действовать лидерам наших стран», – цитирует Горбачева РИА «Новости».

Он убежден, что «сдерживание не может защитить мир от ядерной ошибки или ядерного терроризма», если между Москвой и Вашингтоном не будет устойчивого и значимого диалога.

Об этом, по словам Горбачева, предупреждали в свое время бывшие госсекретарь США Джордж Шульц, министр обороны США Уильям Перри, американский сенатор Сэмюэл Нанн.

«Ядерное оружие может быть задействовано из-за технических неполадок, человеческого фактора или компьютерной ошибки. Последнее беспокоит меня больше всего», – заявил Горбачев.

Ранее Горбачев оценил слова главы Белого дома Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю избавиться от ядерного оружия. О таком намерении Трампа стало известно 26 апреля.

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