Горбачев высказался о предложении Трампа о ядерном разоружении

Экс-президент СССР Михаил Горбачев оценил слова главы Белого дома Дональда Трампа о необходимости США, России и Китаю избавиться от ядерного оружия.

«Совсем недавно президент США говорил, что будет наращивать ядерное оружие, пока «они не придут в чувство». Говорил, что у Америки столько денег, сколько нет больше ни у кого», – сказал Горбачев в интервью «Интерфаксу».

По мнению экс-главы СССР, «было бы здорово», если эти заявления стали реальной политикой. «Это важно для всего человечества. Другой цели быть не может», – отметил Горбачев.

Но что происходит на самом деле, еще непонятно, сказал политик.

«США вышли из ДРСМД, «подвесили» вопрос о продлении Договора СНВ, вышли из соглашения по иранской ядерной программе. Буквально вчера президент (Трамп) объявил о выходе из договора об ограничении торговли оружием. И возникает вопрос: почему такое противоречие, на что мы должны реагировать – на слова или на дела?» – задался вопросом Горбачев.

Напомним, В пятницу стало известно о намерении Трампа предложить России и Китаю избавиться от ядерных вооружений.

Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Вашингтону такой новый договор.