Пушков высмеял Порошенко за «святое украинское гражданство»

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30 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 09:16  |  vz.ru
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Почему доллар теряет свое могущество в России

За пять лет Россия добилась впечатляющих результатов в борьбе с гегемонией доллара в своей торговле Фото: Mark Lennihan/AP/ТАСС
За последние пять лет Россия сумела добиться снижения доли доллара в своих международных расчетах. Доли евро и рубля, напротив, существенно выросли – впрочем, как и юаня. Должна ли Россия вообще избавляться от расчетов в долларах и почему юань пока разочаровывает российскую экономику? Подробности...
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В «паспортной войне» России и Украины побеждает Путин

Не исключено, что Зеленский тоже в итоге «соблазнится» российским паспортом – жизнь в России сытнееФото: «Студия Квартал 95»
«Украинцы, наверное, выберут Зеленского президентом России, потому что он тоже возьмет российское гражданство». Такие фантастические картины рисуют политологи, комментирующие заочный спор, вспыхнувший между лидерами России и Украины по поводу раздачи паспортов своих стран соседям. Кто стал победителем в этой политической риторике и реальна ли подобная паспортная коллизия? Подробности...
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Российским водителям готовят ряд жестких мер

Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властямиФото: Сергей Вершинин/Интерпресс/ТАСС
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
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Скончался человек, вырвавший ядерные зубы у советского медведя

Сенатор Лугар был достойным сыном своего народа – но России он вряд ли принес такую же пользуФото: SERGEI CHUZAVKOV/AP/ТАСС
В минувшие выходные на 88-м году жизни скончался Ричард Лугар – американский политик-республиканец, более известный как соавтор программы по уничтожению советского ядерного оружия (программа Нанна – Лугара). Соединенные Штаты крайне ценили этого политика, и было за что. Однако для России его фигура имеет совсем другое значение. Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Новый Китай меняет тактику

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Если у Китая все получится, то в мире образуется два сравнимых по силе и возможностям лагеря. Оба они будут действовать в рамках рыночной экономики и давать своим малым и средним участникам широкие возможности. Подробности...

Байден только кажется непобедимым

Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Бывший вице-президент США Джо Байден официально заявил о своем вступлении в президентскую гонку. Выдвижение политического тяжеловеса станет проверкой на прочность и Демократической партии, и двухпартийной системы США в целом. Подробности...
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Детский «Голос» как урок элитам

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
При всей безобразности у скандала с победой дочери и внучки известных и богатых есть и позитивный результат. Он стал очередным флажком, которыми российское общество очерчивает пределы допустимого для собственных элит. Подробности...
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            Пушков высмеял Порошенко за «святое украинское гражданство»

               30 апреля 2019, 09:01
            Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
            Текст: Наталья Ануфриева

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            Российский сенатор Алексей Пушков высмеял заявление действующего президента Украины Петра Порошенко о «святом украинском гражданстве», о котором якобы «мечтают» все россияне.

            Пушков написал в Twitter, что Порошенко пребывает в фантазиях, в которых Украина – это сказочная страна и в ней «лучше, чем в России». Он подчеркнул, что лично не знает ни одного человека, который хотел бы получить украинское гражданство.

            «(Журналист Аркадий) Бабченко был, думаю, последним. После него уже никого не осталось», – добавил сенатор.

            Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил во время рабочей поездки во Львов, россияне якобы будут рады получить «святое украинское гражданство», так как на Украине якобы «лучше», передает РИА «Новости».

            «Украинское гражданство – это большая честь», – добавил он.

            Напомним, избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное упрощение Москвой выдачи российских паспортов для всех украинцев, заявив, что «не советует» России «зря тратить время».

            Отметим, что президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, как скоро он готов «предстать перед Зеленским», российский лидер заметил: «Владимир Зеленский пока еще не возведен в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве».

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