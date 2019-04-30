Пушков высмеял Порошенко за «святое украинское гражданство»

Российский сенатор Алексей Пушков высмеял заявление действующего президента Украины Петра Порошенко о «святом украинском гражданстве», о котором якобы «мечтают» все россияне.

Пушков написал в Twitter, что Порошенко пребывает в фантазиях, в которых Украина – это сказочная страна и в ней «лучше, чем в России». Он подчеркнул, что лично не знает ни одного человека, который хотел бы получить украинское гражданство.

«(Журналист Аркадий) Бабченко был, думаю, последним. После него уже никого не осталось», – добавил сенатор.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил во время рабочей поездки во Львов, россияне якобы будут рады получить «святое украинское гражданство», так как на Украине якобы «лучше», передает РИА «Новости».

«Украинское гражданство – это большая честь», – добавил он.

Напомним, избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможное упрощение Москвой выдачи российских паспортов для всех украинцев, заявив, что «не советует» России «зря тратить время».

Отметим, что президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, как скоро он готов «предстать перед Зеленским», российский лидер заметил: «Владимир Зеленский пока еще не возведен в ранг святых, не Господь Бог, и вряд ли я должен перед ним представать в каком бы то ни было качестве».

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