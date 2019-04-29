В Кремле прояснили ситуацию с упрощением выдачи паспортов украинцам

Говорить о конкретных решениях, направленных на упрощение выдачи украинцам российского гражданства, пока преждевременно, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Пока рано говорить о таких модальностях. Президент сказал, что вопрос в целом есть на повестке дня, о таком вопросе думают, но пока таких общих решений в отношении всех граждан Украины не принималось», – приводит его слова РИА «Новости».

Представитель Кремля напомнил, что глава государства подписал указ об облегченных процедурах по получению паспортов для жителей Донбасса, который носит исключительно гуманитарный характер. «А каких-либо иных деталей пока просто нет, их пока не существует», – добавил Песков.

Пресс-секретарь президента также отметил, что заявление избранного президента Украины Владимира Зеленского, прокомментировавшего тему выдачи российских паспортов гражданам Украины, принято во внимание. «Мы все тщательно фиксируем», – приводит его слова ТАСС.

Песков также отметил, что получение российских паспортов жителями Донбасса не приведет к путанице, немалая часть граждан Украины имеет паспорта других стран.

«Ну, смотрите: граждане Украины и граждане Польши, граждане Украины и граждане Венгрии одновременно – они же сейчас выбирали нового президента. И это не привело ни к какой путанице», – заметил представитель Кремля.

Он подчеркнул, что, получив российский паспорт, граждане Украины не перестают быть гражданами Украины.

Президент России Владимир Путин в субботу сообщил, что Москва рассматривает возможность предоставления российского гражданства в упрощенном порядке не только жителям ДНР и ЛНР, а гражданам всей Украины.