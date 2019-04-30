Запуск первой частной ракеты в Японии отложили из-за неполадки

Запланированное на вторник испытание первой в Японии полностью частной ракеты-носителя отложено из-за обнаруженной технической неполадки, объявила компания Interstellar Technologies, базирующаяся на острове Хоккайдо.

По данным Kyodo, неполадка была обнаружена в клапане подачи жидкого водорода, который служит топливом для ракеты, передает ТАСС.

Запуск перенесен ориентировочно на 2 мая.

Согласно плану испытаний, ракета длиной около 10 метров, диаметром 50 см и весом около тонны должна подняться на высоту порядка 100 км, после чего упадет в море у городка Тайки на острове Хоккайдо, где развернут первый в Японии частный космодром, принадлежащий компании Interstellar Technologies.

Ориентировочно с 2020 года она планирует приступить к запускам небольших спутников на коммерческой основе. Два предыдущих испытания ее ракеты закончились неудачами.

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