У ХК «Спартак» появился новый главный тренер

Новым главным тренером московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Спартак» стал Олег Знарок, сообщили в пресс-службе клуба.

Знарок возглавлял сборную России в 2014-2018 годах, под его руководством команда завоевала золото Олимпиады-2018 и чемпионата мира – 2014, серебро (2015) и две бронзовые награды (2016, 2017) мировых первенств, напоминает ТАСС.

Контракт Знарка со «Спартаком» рассчитан на один год с возможностью продления еще на один сезон.

В октябре пост главного тренера «Спартака» покинул Вадим Епанчинцев, до конца сезона командой руководил штаб в составе генерального менеджера Алексея Жамнова.

«Спартак» занял седьмое место в регулярном чемпионате КХЛ, а в первом раунде плей-офф со счетом 2-4 в серии уступил СКА из Санкт-Петербурга.