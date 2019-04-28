В Совфеде оценили план немецкой партии по «устрашению» России

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев и член этого комитета Олег Морозов прокомментировали документ, принятый фракцией Свободной демократической партии Германии (СвДП) по поводу ситуации в Донбассе.

Морозов заявил РИА «Новости», что предложенный немецкой партией план – это «путь в никуда и даже, наоборот, к эскалации конфликта». «Никакого пути, кроме Минских соглашений, на сегодня нет», – подчеркнул сенатор, назвав попытки давления на Россию абсурдными.

«Надо договариваться не с нами, а с Донбассом», – подчеркнул Морозов, напомнив, что Россия не является стороной конфликта.

Косачев в свою очередь отметил, что у предложенного немецкой партией плана урегулирования ситуации в Донбассе нет никаких перспектив с учетом того, что «значительное устрашающее воздействие» этим горе-миротворцам предстоит оказывать на гражданское население Донецка и Луганска».

«Жителей юго-востока Украины запугать невозможно, отступать им с учетом тенденций последних пяти лет на Украине некуда», – подчеркнул сенатор.

Напомним, ранее фракция Свободной демократической партии Германии в Бундестаге приняла стратегию «Миру на Украине нужен новый импульс», которая направлена на усиление давления на «внешнего агрессора».