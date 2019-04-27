Назван уровень содержания вредных веществ в воздухе после пожара на территории «Красмаша»

Уровень содержания вредных веществ в воздухе после пожара, который произошел на территории завода «Красмаш» в Красноярске, не превышает допустимых показателей, сообщили в краевом управления Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства совместно с краевым центром гигиены и эпидемиологии провели отбор 27 проб воздуха на территории жилой застройки в зоне возможного влияния задымления. В пробах изучалось содержание диоксида азота, оксида азота, диоксида серы, оксида углерода, аммиака, сероводорода и других веществ, передает ТАСС.

В результате выяснилось, что «концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории жилой застройки не превышают гигиенические нормативы».

Отмечается, что ситуация остается на контроле управления.

Руководитель агентства по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края Александр Эйдемиллер сообщил, что угрозы здоровью населения Красноярска нет, жалоб от жителей на дым от пожара не поступало, передает РИА «Новости».

«По состоянию на сегодняшний день по системе 112 ни одного обращения не было с тем, чтобы люди задыхались, чувствовали неприятный запах», – заявил он, отметив, что системы жизнеобеспечения завода холодильников никак не связаны с системами жилого сектора, который находится в непосредственной близости.

Эйдемиллер также сообщил, что работы по полной ликвидации пожара, «с разборкой до последней искорки», будут идти весь день.

«На ближайшее время будет назначено совещание на уровне председателя правительства для того, чтобы рассмотреть и причины пожара, и рассмотреть некую программу восстановления того имущества, которое было утрачено вследствие пожара», – также рассказал он.



Эйдемиллер уточнил, что сгорело 50 тыс. холодильников, «готовой продукции, которые должны были поступить потребителю».

Ранее сообщалось, что пожар на территории ракетного завода в Красноярске ликвидирован.

Напомним, на территории завода, занимающегося производством баллистических ракет «Сармат», произошел пожар, площадь которого составила 24 тыс. кв. м.

В Роскосмосе заявили, что горел не сам завод, а расположенный на его территории склад холодильников «Бирюса».

Завод «Бирюса» арендует часть площадей «Красмаша».