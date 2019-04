Научный журнал в США испугался упоминания Спящей красавицы из-за «сексуализации»

Профессор Лейденского университета Тон ван Раан не смог опубликовать статью в научном журнале Journal of the Association for Information Science and Technology, так как там сочли, что упоминание Спящей красавицы ведет к «сексуализации».

Образ Спящей красавицы ван Раан использовал в качестве метафоры – так он видит научные работы, которые долго не замечают и начинают использовать лишь через 10–15 лет после публикации, пишет Guardian.

Отклоненная работа была посвящена медицинским статьям. Использование в качестве метафоры образа Спящей красавицы в журнале сочли «неприемлемым».

В журнале считают, что данная метафора неудачна не только из-за «сексуализации», но и потому что может быть не до конца понятна ученым из некоторых стран.

Ван Раан заявил, что понимает доводы журнала, но считает данный случай неудачным примером политкорректности.