Названы сроки восстановления работы нефтепровода «Дружба»

Работа нефтепровода «Дружба» будет полностью восстановлена в течение двух недель, а чистая нефть на входе в Белоруссию будет уже к 29 апреля, заявил вице-премьер России Дмитрий Козак после переговоров в Минске.

«Сегодня в Минске состоялись многосторонние переговоры, главной целью которых была скорейшая ликвидация последствий технического сбоя в связи с попаданием в трубопровод «Дружба» нефти с повышенным содержанием органических хлоридов», – сказал вице-премьер России Дмитрий Козак, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что речь идет о трансграничной транспортной системе, поэтому важна координация действий всех стран, по территории которых проходит нефтепровод.

В ходе переговоров России, Белоруссии, Польши и Украины были согласованы мероприятия для устранения последствий инцидента. «Это позволит, как ранее предполагалось, до 29 апреля подать соответствующую стандартам нефть до границы с Белоруссией, а в течение двух недель полностью восстановить стабильную работу нефтепровода», – добавил Козак.

Он также поблагодарил партнеров из Белоруссии, Польши и Украины за конструктивный диалог и оперативное сотрудничество.

Напомним, на прошлой неделе Белоруссия заявила об ухудшении качества нефти, поступающей из России. После этого Польша уведомила Белоруссию об отказе принимать нефть и транзит через Белоруссию в Европу был остановлен.

Позже стало известно,что загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» произошло намеренно.

Ранее газета ВЗГЛЯД, разбираясь в причинах произошедшего, писала, что данная ситуация грозит России гигантскими убытками и ставит под удар репутацию страны в области нефтедобычи.