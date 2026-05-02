Юрист предупредила о сроке за покупки чужой банковской картой

Юрист Мурашкина предупредила о сроке за покупки чужой банковской картой

Tекст: Дмитрий Зубарев

Мурашкина заявила, что гражданину, оплатившему покупку в магазине чужой банковской картой, может грозить лишение свободы на срок до десяти лет, если будет доказан факт кражи или мошенничества, передает РИА «Новости».

Юрист пояснила: «Если владелец карты не просил о покупке и не осознавал списание средств, то действия можно расценивать как кражу с банковского счета, что наказывается лишением свободы до шести лет со штрафом до 80 тыс. рублей». В случаях, когда оплата сопровождается обманом или злоупотреблением доверием, речь может идти о мошенничестве, за которое в зависимости от размера ущерба предусмотрено наказание вплоть до десяти лет лишения свободы.

Мурашкина подчеркнула, что не имеет значения, чья карта использовалась: даже если карта принадлежит родственнику или коллеге, всегда существует риск уголовной ответственности. Она советует в спорных ситуациях иметь разрешение на распоряжение деньгами, например, подтверждение в переписке.

Эксперт добавила, что для возбуждения уголовного дела по таким преступлениям не требуется заявление от владельца карты. Дело может быть открыто по факту обнаружения признаков преступления и не подлежит прекращению даже в случае примирения сторон.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство внесло в Госдуму законопроект об уголовном наказании за передачу банковских карт мошенникам.

Ээксперты выявили новую схему обмана граждан с помощью обратных денежных переводов.