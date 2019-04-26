Директор ФБР описал гигантский механизм китайского шпионажа

Директор ФБР США Кристофер Рэй считает Китай самой передовой страной в сборе разведывательных данных и главной угрозой Вашингтону в сфере шпионажа.

«Ни одна страна не представляет более широкую, более серьезную угрозу сбора разведывательной информации, чем Китай. Китай является пионером общественного подхода к краже инноваций любыми возможными способами, имея широкий спектр предприятий, университетов и организаций», – передается заявление Рэя в Twitter ФБР.

Как сообщил глава бюро, Китай ведет сбор данных через разведывательные службы, государственные предприятия, якобы частные компании, студентов, исследователей и другие субъекты, работающих от имени КНР.

«У нас есть исследования экономического шпионажа, которые почти неизменно ведут в Китай во всех 56 отделениях на местах, охватывающих почти каждую отрасль или сектор. Это выходит за рамки справедливой рыночной конкуренции. Это незаконно и это угроза нашей экономической безопасности», – заявил Рэй.

По его словам, Китай, «намерен украсть свой путь по экономической лестнице» за счет США. Он также подчеркивает, что Штаты не являются единственной мишенью Пекина.

«Они подходят стратегически, и у них есть формальный план для достижения господства в критических областях… Они используют расширенный набор нетрадиционных методов, связывая воедино такие вещи, как иностранные инвестиции и корпоративные приобретения, организовывают кибервторжения и создают угрозу цепочки поставок. Они расчетливые. Они сфокусировались. Они терпеливы и настойчивы», – сказал глава ФБР.

Ранее в США оценили возможности разведывательных служб КНДР, назвав их наиболее эффективным инструментом в случае возникновения вооруженного конфликта на Корейском полуострове.